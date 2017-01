15 december – De bouw van het nieuwe Leidsenhage, beter gezegd The Mall of the Netherlands, is officieel begonnen. Over twee-en-een-half jaar (juni 2019) vindt de opening plaats van het circa 450 miljoen kostende nieuwbouwproject van investeerder Unibail Rodamco. Bij het feestje vanochtend rond de eerste paal kreeg voormalig VVD-wethouder Marcel Houtzager lof toegezwaaid voor het destijds ambtelijk op de kaart zetten van het omvangrijke plan. Een grondlegger ervan zou je kunnen zeggen.

Ondernemer Jos Zuiderwijk (links) werd uitgeroepen tot Mister Leidsenhage. Een titel van formaat en daar werd het glas op geheven. De afgelopen zeven jaar gold Zuiderwijk als het bestuurlijke episch centrum om alle neuzen van belanghebbenden dezelfde kant op te krijgen. Bij de gemeente werden alle zeilen bijgezet het project de ruimte geven en volledig te ondersteunen. Alle remmen los voor deze prestigieuze ontwikkeling.

Het voltallige college van B&W was dan ook van de partij om de ‘aftrap’ van The Mall bij te wonen. Projectwethouder Nadine Stemerdink (PvdA) hield de vaart erin door de provincie Zuid Holland procedureel mee te krijgen. Zij kreeg van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (links) complimenten voor haar verdienstelijke aanpak. Vanaf de heimachine bedienden zij samen de knoppen om de stalen ‘eerste paal’ soepel de grond in te drijven.

Wethouder Frank Rozenberg voelt zich met zijn Huygenskwartier (het historische centrum in Voorburg) geen seconde bedreigd door de overmacht aan winkels en vertier in het Leidsenhage van straks. ‘Als één procent van de maandelijkse miljoen bezoekers aan The Mall ook naar het dorp in Voorburg komt liften we mooi mee en krijgen we ons deel van het succes’.