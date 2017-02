30 januari – Het College (GBLV, D66, PvdA en GroenLinks) had beter kunnen opletten toen het ging over de komst van de windturbine in de Vlietzone. Wethouder Saskia Bruines gaf dat uiteindelijk toe in een debat met het CDA. Het college had immers sinds de uitspraak van de Raad van State eind 2015, niets meer van zich laten horen. Duidelijk is dat de inwoners zich overvallen voelen. Ook de gemeenteraad heeft geen informatie ontvangen. Een motie van het CDA waarin het college wordt opgeroepen met Den Haag te overleggen om het besluit over de bouw te herzien, kreeg niet de steun van GBLV, D66, Groen-Links, PvdA alsmede de VVD.

Het CDA bood een petitie aan met handtekeningen van 800 inwoners. Daarin wordt gevraagd dat het college zichtbaar moet opkomen voor de inwoners. Het CDA vraagt waarom er niet met de inwoners van de Zeeheldenbuurt en de wijk Oud-Voorburg is gecommuniceerd over de bouw van de windturbine in de Vlietzone. Uit een artikel van het AD blijkt dat de gemeente wel degelijk op de hoogte was van de datum voor de bouw van de 150 hoge windturbine. De CDA-fractie wil van wethouder Bruines weten of deze informatie juist is.

Er werd wel een motie van GBLV aangenomen waarin teleurstelling wordt uitgesproken over het niet informeren van onze inwoners door de initiatiefnemer van de windturbine en de gemeente Den Haag. Het CDA heeft voorgesteld daar de gemeente Leidschendam-Voorburg aan toe te voegen. Dat werd door de coalitie niet overgenomen. ‘Terechte kritiek op het eigen college was blijkbaar te moeilijk’, stelt het CDA. ‘Zo bleef de teleurstelling beperkt tot krokodillentranen’.