4 januari – De Voorburger Maikel Ruhl (MSc MRE), is per 1 januari toegetreden als partner bij Waaijer Projectrealisatie. Deze benoeming wordt door het bedrijf een belangrijke stap in de verdere groei van de zelfstandige onderneming genoemd. Waaijer Projectrealisatie is gevestigd aan de Sionsstraat en gespecialiseerd in (her)ontwikkeling van binnenstedelijke gebouwen en presenteerde onlangs een interessant plan om een deel van het gebied tussen Raadhuisstraat en Herenstraat, samen met Hoogvliet, te herontwikkelen.

Maikel Ruhl (rechts op de foto) is nu partner geworden naast Rob Waaijer die vanaf de oprichting in 1992 enig aandeelhouder en bestuurder was. In de afgelopen vijf jaar heeft Ruhl in dienst van Waaijer ‘bewezen met daadkracht spraakmakende en complexe binnenstedelijke projecten succesvol te kunnen acquireren en ontwikkelen’. In deze periode heeft Ruhl ook de Master of Real Estate gevolgd waarbij hij de scriptiejaarprijs won. Ruhl mag zich ook in ander opzicht bevoorrecht voelen. Hij woont in de Herenstraat, om de hoek bij zijn kantoor.