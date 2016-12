Uitnodiging voor Kerstconcert a.s. zondag

13 decembe r – Op zondag 18 december bent u welkom bij een kerstconcert in de Koningkerk aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 4. Tijdens dit concert wordt naar de Engelse traditie van Lessons & Carols in vijf etappes het Kerstverhaal verteld afgewisseld door koor- en samenzang. Aan dit kerstconcert werken drie koren mee die onder leiding staan van Jeroen Bosman: ‘Cantate Deo’ uit Katwijk, ‘Die Gouwe Sanghers’ uit Boskoop en het Politie Mannenkoor ‘Entre Nous’ uit Den Haag.

