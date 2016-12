VVD eist maatregelen na klachten beheer sporthallen

14 december – Het beheer van de sporthallen Essesteijn en Forum Kwadraat door Sportfondsen is volgens de VVD ver onder de maat. Sportverenigingen die bij de beheerder klagen over de slechte kwaliteit krijgen volgens raadslid Jeroen Brokke te horen dat ‘ze maar een andere sporthal moeten gaan zoeken indien zij niet tevreden zijn’. Dat is de omgekeerde wereld, zegt Brokke, en eist dat wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) maatregelen neemt. De VVD zet dit onderwerp op de agenda voor januari en wil op korte termijn oplossingen en verbeteringen.

Wat zijn de klachten? Brokke somt op: ‘We krijgen klachten over lekkage aan het dak, ontbrekende en kapotte materialen, verouderd en vies sanitair, koude douches, slecht functionerende luchtverversingsinstallatie en reparaties die niet worden uitgevoerd. Dat voor de VVD onacceptabel. We zijn een gemeente waarin sport en bewegen centraal staat. De sportverenigingen vervullen een spilfunctie bij het uitvoeren van de ambities uit sport- en beweegvisie’.

Volgens Brokke heeft wethouder Stemerdink erkend al geruime tijd op de hoogte te zijn van de klachten over de kwaliteit van het beheer. ‘Het is onbegrijpelijk dat de wethouder wist van de klachten maar niet heeft ingegrepen bij Sportfondsen’, aldus Brokke. ‘De vrijwilligers bij de sportverenigingen zetten zich enorm in voor de vereniging en om zoveel mogelijk van onze inwoners te laten sporten en bewegen. Daar passen oeverloze discussies met de beheerder over bijvoorbeeld koude douches en vies sanitair niet in’.