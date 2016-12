Driehoeksborden met info over stemmig stadskwartier

16 december – Wie wat waar in het oude dorp? Voor degenen die daar naar op zoek zijn staan vanaf vandaag vijf driehoeksborden met informatie over wat er in het tot Huygenskwartier omgedoopte historische centrum ‘te koop’ is. Een zesde bord laat nog even op zich wachten. Dat zou geplaatst worden hoek Herenstraat en Franse Kerkstraat maar een bewoner zou daar bezwaar tegen hebben gemaakt. Op de borden wordt naast gebiedsinformatie ook melding gemaakt van opgeteld 195 horecabedrijven (32), winkels (98), hotels (2), cultuurspots (7) en bedrijven (56) van klein tot groot. Voor ieder wat wils, heet het te zijn.

Projectwethouder Frank Rozenberg┬ábezocht vanmiddag enkele locaties en verklaarde de driehoeksborden voor ge├»nstalleerd. Zo ook bij het station Voorburg naast The Village (boven) gefotografeerd door Ronald Meekel van ontwerpbureau same-d, dat de bedrukking verzorgde. De wethouder had er een uurtje voor uitgetrokken en dat bracht de mensen achter dit stemmige stadskwartier, zoals die van Wijkvereniging Oud Voorburg, stichting ‘Mooi Voorburg’ en de Ondernemersvereniging broederlijk bijeen. De ambtelijk assistent van de wethouder zorgde voor verdere promotie door het uitdelen van linnen tasjes voor het doen van boodschappen.