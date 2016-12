17 december – Het kan bijna niet anders dan dat hier aan de Jan Mulderstraat sprake is van goed buurmanschap. Parterre en eerste etage hebben goed samengewerkt om er deze maand iets moois van te maken. Hier, vlakbij de Koningin Julianalaan, is geen donker uur zonder licht. Rij of loop er maar eens langs. Van binnen en van buiten helemaal Kerst en dat zullen we weten ook.