Eerste Santa Run vraagt om herhaling

18 december – De gisteren gehouden Santa Run door de Herenstraat mag veelbelovend genoemd worden. Wat een aardig feest was dat met grote dank aan serviceclub Rotary Voorburg die de organisatie ter hand nam. Alle deelnemers hadden zich tegen een toegankelijke vergoeding voor het goede doel in Kersttenue gehesen. Er viel geen betere locatie dan de Herenstraat als plaats van actie en samenkomst te bedenken voordat burgemeester Klaas Tigelaar met ferm gebaar de scheepsbel luidde als teken van start. Er kwamen veel toeschouwers op af, al zou het alleen maar zijn om grote en kleine deelnemende familieleden toe te juichen en aan te moedigen. De Santa Run zou wel eens hét kerstevenement van het jaar kunnen worden met wellicht nog meer deelnemers dan de circa 350 die nu meededen. De mensen van Rotary komt nu al alle eer toe. Op naar de tweede editie.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink