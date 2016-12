Feestje voor donateurs stichting Hoekenburg

19 december – Niet alleen in het oude centrum was er het afgelopen weekeinde sprake van Kerstdrukte. In Voorburg-West, op het oude landgoed Hoekenburg, was het eveneens een beleving van de kerstperiode. Daar hield stichting Hoekenburg een feestje met donateurs die waren uitgenodigd voor een gezellige viering met erwtensoep, chocolademelk en Gl├╝hwijn.

Op het vuur kon een worstje of marshmallow worden gegrild. Tot ieders verrassing kwam ook de kerstman nog even langs. De muziek werd verzorgd door een getalenteerd koortje. ‘Alle bezoekers genoten van deze geslaagde bijeenkomst’, meldt Wim Hasekamp die de foto stuurde.