Een Kerstverhaal in Voorburgs theatertje Evenblij

24 december – Knappe jongen die dat hem even na doet. Eerst gooide hij hoge ogen met het Sinterklaashuis (Herenstraat 66) en zijn filmrol daarbij als Frans de Boef die Voorburg onveilig maakte, nu is het pand omgetoverd tot een theatertje waar hij ‘Een Kerstverhaal’ houdt. Een prachtig initiatief in deze donkere dagen. We hebben het over Stephan Evenblij die samen met Richella van den Burg en Roelant Radier enkele muzikale voorstellingen geven met Scrooge uit A Christmas Carol als thema. We zagen hem vandaag in de Herenstraat als good looking kerstman om voorbijgangers warm te krijgen voor dit Kerstverhaal in zijn theater met vijftig stoelen. Voor tweede Kerstdag (maandag 26-12) zijn er nog plaatsen beschikbaar voor de voorstelling om 13.00 en 15.00 uur. Komt dat zien! De wethouders Nadine Stemerdink en Frank Rozenberg waren al van de partij en complimenteerden roerganger Evenblij met zijn eigen theatertje zo midden in het oude Huygensdorp. Zeker weten dat we meer gaan horen van deze Stephan en zijn mensen die op creatieve wijze inhoud geven aan de Kerst in Voorburg.