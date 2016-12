Gemeente verboden gebied door virus H5N8

26 december – Tot hier en niet verder als het om vervoer van pluimvee gaat. Op last van het ministerie werd dit bord onder meer geplaatst aan het Oosteinde. Het betreft een vele kilometers groot gebied rond Zoeterwoude waar op een bedrijf het zeer besmettelijke vogelgriepvirus H5N8 is geconstateerd. Officieel heet het ‘Aviaire influenza’, ook wel vogelgriep of vogelpest genoemd en zeer besmettelijk is voor onder kippen, eenden, kalkoenen en wilde watervogels. Begin vorige maand zijn de eerste vogels gevonden die besmet zijn met het virus H5N8. Om verspreiding te voorkomen zijn maatregelen genomen, zoals het plaatsen van deze borden.