Oud&Nieuw: Prioriteit voor woning- en autobranden

28 december – Bericht van de brandweer: ‘Bel ons met beleid. Tijdens Oud & Nieuw komen er op de meldkamer honderden (brand)meldingen binnen. Vaak gaat het om kleine brandjes op straat die weliswaar overlast geven, maar geen gevaar voor schade of letsel opleveren. Deze brandjes zijn eenvoudig zelf en zonder gevaar te blussen, bijvoorbeeld met een emmer water. De meldingen die binnenkomen krijgen een ‘prioriteit’ mee, gebaseerd op ernst en omvang. Woningbranden en autobranden krijgen bijvoorbeeld de hoogste prioriteit en worden als eerste aangepakt. Kleine brandjes op straat worden meestal als laatste afgehandeld. Een kerstboom die midden op straat ligt en niet in de buurt van een auto, een vuilnisbak of straatmeubilair kunt u met een emmer water of zand, zonder gevaar, zelf blussen. Wees daarbij voorzichtig, blijf uit de rook en bel bij twijfel altijd 1-1-2.’