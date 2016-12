Creatieve Sophie maakt het bij de bonzen van VNO

29 december – Het zakelijk interieur van de Haagse Malietoren, de pleisterplaats en bolwerk van de top bedrijfsleven, werd deze maand omgetoverd tot een niet eerder versierd kerstpaleis. Op hun kantooradres waren de grootste werkgevers in Nederland er voor het eerst even sprakeloos van. Dit alles draaide om het fantasievolle werk van de Voorburgse Sophie Bouwman, jong onderneemster en sinds 2015 enthousiast eigenaresse van de winkel Wonen bij Sophie aan de Van Schagenstraat. Via via werd ze voor deze eervolle opdracht gevraagd en de complimenten die zij van de VNO’ers en NCW’ers kreeg, galmen nog na in haar exclusieve woonwinkel. ‘Het gaat om ideeën’, zegt Sophie. ‘Ik heb van mijn ouders veel goeds meegekregen ook als het om inrichting en decoratie gaat. Dat doe ik hier per seizoen en verander steeds mijn interieur qua kleur en aandacht. Ik ben nu al bezig met Pasen en koop daar speciaal voor in’. Sophie heeft ook uitgesproken ideeën over het aantrekkelijk maken van het historische centrum. ‘Ik zou volgend jaar kerst bijvoorbeeld graag een lichtshow organiseren met de Oude Kerk als decor’, zegt zij. In het nieuwe jaar gaan we nog vaker van deze creatieve Sophie horen.