Op station Voorburg is het dagelijks oud en nieuw

30 decembe r – Het is maar een korreltje, een piepklein stapje in de geschiedenis van de jaartelling om andermaal van oud naar nieuw te gaan, van 2016 naar 2017. Iets om te vieren en hopelijk gelukkig mee te zijn. Voor de reizigers op het station Voorburg wordt het gegeven van oud en nieuw het hele jaar door zichtbaar, geen dag uitgezonderd. De NS heeft geen haast om de stempelapparaten te verwijderen. Die worden vanzelf een curiositeit, mooi van lelijkheid.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink