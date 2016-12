Ja of nee tegen Oekraineverdrag? Eerst oliebollen!

30 december – Tussen alle politieke perikelen en het wel of niet akkoord gaan met het OekraĆÆneverdrag door kwam stadsgenoot en CDA-voorman Sybrand van Haersma Buma met een schaal oliebollen langs in WZH Het Anker. De bollen gingen erin als koek. Samen met fractievoorzitter Juliette Bouw bezocht de parlementariĆ«r verschillende woonzorgcentra om op de traditionele lekkernij te trakteren. Dat werd gewaardeerd zo te zien. Foto Ap de Heus.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink