2 januari – Wat de nieuwjaarsduik op het strand van Scheveningen is mag de Hofwijckstraat in de Vliet heten. Hier in Voorburg geen honderden anonieme deelnemers maar vier winterhelden die we met name noemen: Koen, Nienke, Coby en Gideon. De temperatuur gevoelsmatig was -6, officieel 0,5 gr. ‘Het water voelde net zo aan’, zegt Gideon Springer die zijn naam met deze sprong grote eer aan deed. ‘Tot volgend jaar’.