Slijptol duwend in het spoor voor 21 mm ruimte

3 januari – Tramlijn 10 is al wat jaartjes verdwenen van het Stationsplein, nog altijd tot spijt van velen. Maar alle rails is wel blijven liggen, want je kunt niet weten….. In elk geval dient de rails hier als noodspoor bij onverwachte omleidingen. En aangezien een noodspoor wel veilig dient te zijn waren hier mannen van de HTM-Infradienst bezig met het slijpen van de rails. En dat bleek nodig. Met een mobiele slijptol, die met krachtig duwen wordt aangestuurd, lukt het om de opening van de rails op 21 mm te houden. ‘Anders valt de tram om’, zegt de chef van dienst. Oei. Heel goed dus dit precisiewerk daar op het plein meteen in het nieuwe jaar.