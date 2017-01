5 januari – En weg is de kerstboom die lang genoeg de sfeer in en rond de Herenstraat ten goede kwam. Altijd weer een tijd van komen en een tijd van gaan. En het finale lot van de boom lag in handen van de man met de zaag. Misschien dat de stammetjes nog van dienst zijn in een of andere open haard. Goed voor extra warmte nu de temperatuur vannacht dik onder nul komt.