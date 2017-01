We zijn paraat, het wordt eventjes menens

6 januari – Wat ons in de loop van de dag of vanavond nog te wachten staat met vorst en sneeuw was vanochtend nog niet helemaal duidelijk. Niets wees erop dat het wel eens zou kunnen gaan spoken. Het was windstil en de hemel blauw. De auto-strooiploegen zijn in elk geval paraat om uit te rukken als het weer omslaat. Intussen werden door mannen van stadsbeheer bruggetjes bij de Prins Bernhardlaan van strooizout voorzien om uitglijden te voorkomen. Dat gebeurde met vaardige hand. Bij de Avalex aan de Nieuwe Havenstraat zijn overigen zakken met strooizout af te halen. Geen gek idee om daar gebruik van te maken. Dat het afgelopen nacht al flink gevroren had was te zien aan de Vliet die deze winter voor het eerst dicht lag. Van korte duur? Koning Winter laat even zijn tanden zien.