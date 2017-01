Tom de Grooth naar Voorburg Cricket Club

8 januari – Het bestuur van Voorburg Cricket Club (VCC) heeft bekend gemaakt dat Tom de Grooth (37) assistent-coach en speler van VCC 1 wordt alsmede hoofdcoach van de jeugd onder 17. De nieuwe aanwinst speelde 20 seizoenen in Den Haag voor HCC in de Topklasse en was 10 jaar cricket international voor Nederland. Gistermiddag is VCC met De Grooth tot een akkoord gekomen. ‘Ik heb VCC leren kennen als een echte familieclub met een heel gezonde jeugdafdeling’, zegt hij. ‘Mede daardoor denk ik dat er een geweldig leuke uitdaging op mij ligt te wachten om het aanstormende talent op te leiden tot volwassen cricketers. VCC heeft de ambitie om op korte termijn weer terug te keren in de Topklasse. Dat spreekt mij aan en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren’.