D66 wil buslijn over Prins Bernhardlaan

9 januari – D66 gaat zich sterk maken voor een buslijn over de Prins Bernhardlaan en de Noordsingel. Raadslid Commerijn Plomp: ‘Als je naar de kaart van onze gemeente kijkt, zie je dat een hele strook bewoners en organisaties rond de Prins Bernhardlaan in Voorburg en de Noordsingel in Leidschendam op dit moment slecht zijn aangesloten op het openbaar vervoer. Met de winkelcentra Julianabaan en Leidsenhage, de wijk Prinsenhof in Leidschendam, zwembaden De Fluit en Forum-Kwadraat en het theater Ludens in Voorburg wonen er veel mensen en is er genoeg te doen in dit gebied’. Het raadslid vindt het gek dat de twee buslijnen 45 en 46 achter elkaar aan de Parkweg afrijden. D66 wil dan ook dat één van deze twee buslijnen over de Prins Bernhardlaan en de Noordsingel gaat rijden. ‘Op allerlei buslijnen in de regio wordt bezuinigd, dus laten we het bestaande vervoer zo goed mogelijk benutten’, zegt Plomp.