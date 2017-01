Burgemeester zet in op jeugd, sport en cultuur

9 januari – ‘We hebben elkaar nodig’. Deze vaak terugkerende woorden vormden de kern van de toespraak die burgemeester Klaas Tigelaar op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente hield. Daarin besteedde hij ook veel aandacht aan ‘onze kinderen’. Hij sprak over veranderingen in de wereld die invloed hebben op ons samenleven hier, het een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid en de vraag wat iedereen kan betekenen voor mensen om ons heen met vasthouden aan waarden en normen. ‘Dat maakt dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien en wij in harmonie kunnen samenleven’, zei hij. ‘Tegenstellingen worden groter, mensen zijn door problemen verbitterd en komen alleen te staan. We moeten op zoek naar nieuwe antwoorden’.

‘Wat zijn de effecten van ons beleid?’

Tigelaar hield ook de gemeente een grote spiegel voor en vroeg zich af hoe politiek in brede zin omgaat met een veranderende samenleving. Hij zei onder meer: ‘Wat zijn de effecten van ons beleid op de samenleving, hoe bereiken we de doelstellingen en hoe gaat het bijvoorbeeld met de uitvoering van de jeugdzorg, de wmo en hoe leiden we mensen naar werk? Hoe laten we wijken goed functioneren en weten we buurten leefbaar en veilig te houden? Hoe zorgen we dat mensen volop in eigen omgeving kunnen functioneren, dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, dat inwoners met elkaar goed samenwonen en dat sport bereikbaar is voor iedereen. Het is onze gezamenlijke opgave om deze vragen beantwoord te krijgen. Onthoudt u daarbij één ding: we hebben elkaar nodig!’.

‘Ik ga helpen om het goed te krijgen’

Tigelaar: ‘Dat principe vraagt inzet van iedereen. Het elkaar onderuit halen of te kijk te zetten is vaak zo destructief. Draai het om. Als het niet goed gaat, zeg dan: kom ik ga helpen om het goed te krijgen. Dan kun je wel kritiek hebben, maar je zet het dan tegelijk om in een positieve bijdrage. Het principe dat we elkaar nodig hebben geeft aan dat we van elkaar afhankelijk zijn. Samen willen wij ook het beste uit alle kinderen halen. De totstandkoming van de Lokale Educatieve Agenda en de uitvoering daarvan laat zien hoe wij elkaar nodig hebben om de verantwoordelijkheid en de zorg voor onze kinderen optimaal in te vullen’.

‘We hebben elkaar nodig, doet u mee?’

‘De basis voor een goede samenleving wordt gelegd in hoe wij onze kinderen opvoeden en onderwijzen. Onze kinderen verdienen het, dat wij hierin het beste voor hun doen. Maar kinderen ontwikkelen zich niet alleen door onderwijs. Een sterke driehoek van onderwijs, sport en cultuur biedt belangrijke kansen. We investeren in onze jeugd als we volop weten in te zetten op onderwijs, sport en cultuur. U zult zien dat het een basis geeft voor heel veel mooie dingen, niet alleen maar voor onze jeugd, maar voor iedereen in onze gemeente. Ik spreek de wens uit dat wij, in goede samenwerking met elkaar, ons blijven inzetten voor onze jeugd en hoop dat de driehoek van onderwijs, sport en cultuur daarin nadrukkelijk een plek krijgt’. En nogmaals: ‘We hebben elkaar nodig. Doet u mee?’