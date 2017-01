Raadsels rond elektronische afspraak gemeente

10 januari – Direct in het nieuwe jaar wordt via de site van de gemeente de elektronische afspraak gemaakt. Die afspraak staat op vandaag: 10.40 uur. Een strakke tijdsindeling zoals bij het schaatsen in het Thialfstadion. Over het systeem is tegen het feilloze aan nagedacht. Het dient ertoe de burger zo goed mogelijk van dienst zijn. Tien minuutjes eerder in het Servicecentrum aanwezig zijn geeft ook de gelegenheid voor een matineus bekertje koffie. Prettige service en de vriendelijke mensen van de receptie bieden een helpende hand bij het vinden van een zoetje. So far so good.

Maar eerst was het nog de auto zien kwijt te raken op de Koningin Wilhelminalaan. Dat lukt maar net. Het is heel druk met parkeren. Ook het parkeerterrein bij het kantoor is overvol. Veel auto’s zijn van ambtenaren van de dienst Werk&Inkomen die onlangs van Voorburg naar Leidschendam verhuisde. Zij wonen veelal ver buiten de stad, een afstand die het gebruik van de fiets belemmert. Er wordt nu in het stadskantoor meer vergaderd dan voorheen, ook door gasten van buitenaf die daarbij aanwezig moeten zijn.

Het is klokke 10.40 uur in optimistische afwachting van de dingdong. Door de glazen duwdraaideur is te zien dat twee handhavers de kentekens van enkele auto’s noteren die niet in de vakken staan. Dat klopt maar ze staan nu ook weer niet echt in de weg. Later zou blijken dat het geen bekeuringen te zijn maar bonnen met waarschuwingen. We beoordelen dat als collegiale vriendelijkheid. Door de concentratie van diensten in het stadskantoor zal het parkeren hier een logistiek probleem blijven. Zou het een optie zijn om een parkeergarage aan te leggen onder het plantsoen links van het stadhuis? Alle ruimte zou je zeggen, tegen die zich wrekende krapte op de laan.

Het is 10.45 uur en het wordt ook 10.50 uur in de geduldige wachtstand. Waar is toch de ambtenaar die door het elektronische afspraaksysteem al zou hebben moeten reageren? De functionarissen van de receptie slaan aan het bellen. De betrokken afspraakambtenaar blijkt spoorloos maar – zo wordt duidelijk – is nog wel even gezien met een jas aan. Vertrokken? Het wordt 10.55 uur en vanaf de houten sierbank is te zien dat de tijd doortikt tot 11.00 uur.

Bij de drie man sterke receptie is nu een oplossing bedacht. Er is een andere ambtenaar gealarmeerd die de afspraak zal overnemen, dan maar zonder elektronica. De klok wijst dan 11.06 uur. Het gesprek verloopt prettig. Bij vertrek excuseert de chef van de receptie zich en zegt dat dit voorval onderzocht zal worden. Maar hoe zou het met de spoorloze ambtenaar met de jas aan zijn? Hopelijk niets vervelends zo in het begin van het jaar, maar gemeente let op uw zaak.