Voorlopig wordt het huurhuis voor eerste burger

11 januari – Voor de nieuwe burgemeester Klaas Tigelaar is het vrijwel dagelijks pendelen tussen Voorburg en zijn voormalige woonplaats Oud Beijerland zo goed als voorbij. Hij heeft nu hier een huurhuis gevonden waardoor het forensen niet meer nodig is. Tigelaar houdt zijn huis in Oud Beijerland wel aan. Zijn dochter wil daar voorlopig blijven wonen. Voor de inrichting van het huis in Voorburg vraagt dat wel aandacht want wat laat je tot het interieur in Oud Beijerland behoren en wat niet. Het verdelen van huiselijke bezittingen van betekenis voor de twee woningen vraagt het nodige overleg binnen het burgemeestersgezin, maar komt zeker goed.