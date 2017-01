Past Avalex nog in modern afvalbeleid gemeente?

11 januari – De Gemeenteraad en het College van B&W gaan samen nadenken over de beste manier om afval in te zamelen en te verwerken. ‘Zo kunnen we een goed onderbouwd standpunt innemen in het Avalex-bestuur, waar deze discussie wordt gevoerd’, zegt PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen. ‘Er wordt een aantal scenario’s uitgewerkt, uiteenlopend van een Gemeenschappelijke Regeling (zoals nu) tot uitplaatsing via een afvalcontract met een bedrijf. De deelnemende gemeenten van Avalex zullen een keuze maken, hopelijk nog dit jaar’.

Hoewel Avalex niet meer in de rode cijfers zit, heeft de PvdA-fractie toch zorgen over de toekomstbestendigheid van Avalex als Gemeenschappelijke Regeling. Van Giezen: ‘De Avalex-begroting 2017 blijft erg onduidelijk over de precieze tarievenstructuur en de tariefopbouw. De begroting is lastig te lezen, en geeft ons niet gelijk het vertrouwen dat we invulling kunnen gaan geven aan de eisen van modern afvalbeleid. Afval is veel meer geworden dan vuilnisbakken legen. Het gaat nu om afval verminderen en grondstoffen terugwinnen’.