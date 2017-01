Poolse kunstenaar krijgt Artibrak Galerieprijs

12 januari – De Poolse kunstenaar Andrzej Wawrzyniak heeft de Fonds ArtiBrak Galerieprijs 2017 gekregen voor zijn schilderij ‘Abeel’. ‘Een kloek schilderij, onmiskenbaar vakwerk, met een fraai evenwichtig, rustig kleurgebruik’, zegt juryvoorzitter Christiaan van Ees. De Fonds ArtiBrak Galerieprijs, een geldbedrag van 250 euro en een oorkonde, wordt jaarlijks uitgereikt aan de kunstenaar die, in de ogen van de jury, het meest geslaagde werk op de ledententoonstelling van kunstenaarsvereniging ArtiBrak heeft gemaakt. Het werk van 45 kunstenaars is t/m 29 januari te zien. Eervolle vermeldingen kregen Hermien Buytendijk met haar keramische werk Uitgeknipt en Ber Boom met zijn schilderij Introverto.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink