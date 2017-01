RKAVV kiest nieuwe voorzitter: Van Rossen

13 januari – Op de ALV van voetbalvereniging RKAVV is gisteren met algemene stemmen Frans van Rossen benoemd tot voorzitter. Hij was hiervoor bijna 7 jaar penningmeester van RKAVV en kent de club als zijn broekzak. Opvolger van Van Rossen als nieuwe penningmeester is Jos Derksen. Naast het afscheid van Henry Steffens nam ook Lorenz Mooij na zes jaar afscheid van het bestuur, hij werd bekroond als Lid van Verdienste. Op de foto v.l.n.r. de heren Mooij, Steffens, Van Rossen en Derksen. En nu weer goed voetballen!

