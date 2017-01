Bonte verzameling vogels als expositie

14 januari – De Kunstuitleen aan de Herenstraat 92 hangt vol met een bonte verzameling vogels; zwaluwen, een nachtegaal, meesjes, een meerkoet, ijsvogels, schattige uiltjes, etc. Expositie Vogel Liefde toont schilderijen, aquarellen, bronzen en pasteltekeningen. ‘Je hoeft geen vogelspotter te zijn om te kunnen genieten van deze prachtige tentoonstelling’. Tot en met 21 januari zijn de kunstwerken exclusief voor de verkoop. Daarna is het ook mogelijk om ze te lenen. ‘Wil dat je lievelingsvogeltje niet voor je neus wegvliegt, wees er dan snel bij’, zegt de organisator.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink