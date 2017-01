Oude tractor degelijk wapen tegen gladheid

15 januari – Het beste vervoermiddel bij gladheid is een tractor, hoog op de wielen en met banden waarmee niet te spotten valt. Dat hoef je de Voorburgse Aad van den Bosch niet te vertellen. Als voormalig melkslijter ploegde hij ’s winters met zijn SRV-wagen vaak door bergen sneeuw om bij de klanten langs te gaan. Van den Bosch hield zich altijd goed staande. Nu die bezorgwagen er niet meer is haalde hij zijn tractor van stal om gladheid te trotseren. Het is een oudje die tractor met een grote staat van dienst maar geeft wel de zekerheid geen uitglijders te hoeven maken nu waakzaamheid op de weg geboden is. En af en toe de motor van dit bijna antieke werktuig warm laten draaien kan evenmin kwaad.