Geliefde Voorburger Wim van Heijningen overleden

16 januari – Welke rechtgeaarde Voorburger heeft hem niet gekend, Wim van Heijningen? Zaterdagnacht is hij op 83-jarige leeftijd in verzorgingshuis Nieuw Heeswijk overleden. Wim was een geliefd man, zoals bij voetbalvereniging Wilhelmus waar hij generatie op generatie werd omarmd. Wim ging in zijn beste jaren altijd mee met uitwedstrijden. De mooiste stoel voorin de bus was voor hem. Daar pakte hij de microfoon en vertelde moppen, misschien altijd wel dezelfde maar voor de supporters maakte dat niet uit. Ook in het clubhuis van harmonie Sint Cecilia was hij een van de favoriete gasten. Bij optredens van de muziekvereniging in Voorburg liep de kleine Wim steevast in paradepas mee, achter de muziek aan. Iedereen nam zijn verstandelijke beperking voor lief.

Ter gelegenheid van zijn 83ste verjaardag, afgelopen september, kreeg hij in de Sint Martinuskerk onder leiding van pastoor Bakker alle lof toegezwaaid als bijzonder mens en trouwe kerkganger met een muzikale hulde tot besluit. Bijna zijn leven lang woonde hij onder de rook van de kerk aan de Prins Hendrikstraat. Wim was ook bij de gemeente een markante man onder de ambtenaren. Lange tijd werkte hij bij de plantsoenendienst van Openbare Werken. Een foto van Wim maakte onlangs deel uit van een portretten-expositie van bekende Voorburgers gemaakt door de even legendarische dorpsfotograaf Dick van den Engh. De meest recente foto van Wim van Heijningen was op het bordes van de kerk aan het Oosteinde bij de viering van Sint Maarten. Informatie over de uitvaartplechtigheid is de redactie van Voorburg Insite nog niet bekend.