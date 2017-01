Tomeloze Jean Thierry secretaris af bij partij GBLV

16 januari – Tijdens de Algemene Leden Vergadering van GBLV/Gemeentebelangen is scheidend secretaris Jean Thierry in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn jarenlange tomeloze inzet. Op zijn beurt bedankte Jean Thierry de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen in hem en gaf hij aan dat men zeker nog niet van hem af was. Men kan nog steeds op zijn inzet voor het GBLV-Ombudsteam rekenen. Thierry wordt als secretaris opgevolgd door Harry Hooijmans. Eerder was Thierry in Voorburg raadslid bij de Onafhankelijken Voorburg, waar hij in 1992 lid van werd. Na de annexatie sloot hij zich aan bij Gemeentebelangen om samen één plaatselijke partij te vormen: de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen. V.l.n.r.: Loek van Houten, Ed Klaarhamer, scheidend secretaris Jean Thierry, Harry Hooijmans en Lida van den Akker. Foto Sanja Duijvestijn