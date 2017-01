Opstand tegen horizon vervuilende turboreus

17 januari РDe turbo-windmolen die op Haagse grond bij de Westvlietweg is gebouwd doet in toenemende mate stof opwaaien. Het gevaarte leidt tot woedende reacties van mensen die de turboreus op korte afstand in hun gezichtsveld hebben gekregen. Zij zeggen knettergek te worden van het geflikker in de huiskamer door de draaiende wieken als de zon schijnt. In de donkere uren wordt het oostelijk uitzicht gehinderd door een rood knipperlicht in de top. Vervuiling van de horizon, kort samengevat. Er is al een actiecomité gevormd. Bij die molen wordt donderdagmiddag uit kwaadheid een protestbijeenkomst gehouden van opgetrommelde omwonenden. Of dat iets uithaalt valt te betwijfelen. Van de rechter mocht de gemeente Den Haag het gevaarte neerzetten, officieel verzet vanuit Voorburg ten spijt. Ook vanaf de Wykerbrug is te zien dat de turboreus heel dichtbij komt. Opdringend dichtbij. Blijft het hierbij?