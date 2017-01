Spookbeeld: Den Haag bouwt hier meer turbomolens

18 januari – Om de bewoners die hinder ondervinden van de windturbine te steunen in hun protest organiseert GBLV/Gemeentebelangen in samenwerking met het actie comit├ę ‘Windturbine Vlietzone’ uit de Zeeheldenbuurt en ‘Houdt Vlietrand Groen’ in Voorburg een protestbijeenkomst op maandag 23 januari om 20.00 uur in Partyboerderij Hijdra. ‘Op deze bijeenkomst worden de omwonenden ge├»nformeerd door een jurist over hoe we samen kunnen voorkomen dat er meer molens komen’, zegt Hans Peter Klazenga van Gemeentebelangen. ‘Den Haag legt, door de molen zo dicht bij onze gemeente te plaatsen, de overlast bij een ander neer. Dat is niet de wijze waarop wij met onze buren willen omgaan’. Marien van Wijk, commissielid Openbaar Gebied: ‘Wij kunnen die windmolen niet weghalen, maar we kunnen met een handtekeningenactie het college van Den Haag wijzen op hun verantwoordelijkheden’.