Vrijdag begrafenis Wim van Heijningen

19 januari – De begrafenis van de afgelopen weekeinde overleden Wim van Heijningen vindt morgenochtend (vrijdag) omstreeks 11.45 uur plaats aan de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan. Hieraan gaat de uitvaartdienst vooraf in de Sint-Martinuskerk die om 10.30 uur begint. Vanavond is er van 18.00 tot 18.45 uur een condoleance-bijeenkomst bij uitvaartcentrum Monuta aan de Rodelaan 60. (Zie ook het eerdere bericht over Wim van Heijningen op VI)

