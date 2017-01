Business bloemen voor ondernemer en wethouder

19 januari – De nieuwjaarsbijeenkomst van ondernemers in de gemeente is traditiegetrouw een gelegenheid met informatie, het uitreiken van prijzen en netwerken. De bijeenkomst vond plaats in het ID College. De prijzen voor de uitblinkende ondernemer en overheids-functionaris kwamen terecht bij respectievelijk Richard Baars en Gaby Heezen van Wings & Roots en wethouder Frank Rozenberg, die een business-award kreeg voor zijn inzet voor de lokale economie en de ruimte die hij schept voor lokale ondernemers door bijvoorbeeld het afschaffen van precariorechten en de stappen die gemaakt zijn rond infrastructuur en de aandacht voor toerisme en recreatie in het algemeen. De wethouder (rechts op de foto) ziet de award als een aanmoediging om ‘nog veel mooie dingen te realiseren voor ondernemers’ in samenwerking met zijn collega-wethouders en ambtenaren. Foto Michiel Groen.