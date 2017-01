Door rood of te hard rijden ‘goed’ voor € 3.685.390

20 januari – In Leidschendam-Voorburg werden vorig jaar dagelijks gemiddeld meer dan 75 automobilisten geflitst voor te hard rijden of door rood te gaan. Het totaal aantal via flitspalen geregistreerde overtredingen kwam in 2016 uit op 27.529.

De grootste grijze ‘kaskraker’ staat aan de Noordsingel oostkant waar 10.741 keer te hard werd gereden en 1.269 keer door rood werd gesignaleerd. Andere locaties waar met succesvol keren geflitst werd waren Parkweg zuidwest-kant 2.318 voor snelheid, Parkweg noordoost-kant 1.652 voor snelheid, Laan van Nieuw Oosteinde zuidoost 94 voor snelheid en 3.132 keer door rood, Prins Bernhardlaan zuidwest 4.968 keer voor snelheid 1.745 keer door rood, Hofzichtlaan 265 keer voor snelheid en 491 keer door rood, Prinses Mariannelaan zuidwestkant 272 voor snelheid en 504 voor rood.

De boete voor door rood rijden bedraagt 230 euro terwijl die voor te hard rijden snel op 100 euro komt. Een snelle rekensom leert dat alle hier in 2016 bekeurde automobilisten ‘goed’ waren voor € 3.685.390,–. Was u er ook bij?