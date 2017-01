Durfal contra twijfelaar over dikte ijs

2o januari – De ene scholier staat als durfal snel midden op het ijs bij de Rodelaan, de ander wil misschien wel maar waagt het er niet op, de hardnekkige aanmoediging van zijn vriend ten spijt. Daar bleef het bij. Is het ijs in Voorburg al dik genoeg om het betrouwbaar te noemen? Volgens meteoroloog Gerrit Hiemstra van de NOS niet. Hij liet overigens wel een mooi winters plaatje zien van de drie molens in Leidschendam ook al noemde hij Voorburg als de getoonde locatie. Wel in de buurt. Hans Wiekamp maakte de foto.