Bestuur VVD: Astrid van Eekelen lijsttrekker

21 januari – Het bestuur van de VVD Leidschendam-Vburg heeft fractievoorzitter Astrid van Eekelen voorgedragen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018.

Zij kan bogen op ruime ervaring als lid van de gemeenteraadsfractie in een periode dat de VVD deel uitmaakte van de coalitie en de afgelopen twee jaar als leidster van de VVD-fractie in de oppositie. Het bestuur stelt dat Van Eekelen een warme persoonlijkheid is en kan verbinden.

‘Dat liet ze zien toen ze oor had voor de mensen die moeite hadden met een AZC en zij deze zorgen mooi in de gemeenteraad verwoordde, maar ook bijvoorbeeld als voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de selectie van de nieuwe burgemeester. Naast haar brede ervaring en uitgebreid netwerk, is Astrid van Eekelen met haar positieve en open houding, haar hands-on mentaliteit en tomeloze inzet voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg de juiste persoon om de kandidatenlijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan te voeren.