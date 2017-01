Burgers kwaad over ‘dat klereding’ van de buren

24 januari – Heeft de gemeente het enkele jaren geleden laten liggen in de procedure rond de aanvraag voor de bouw van de windturbine bij de Westvlietweg? Bleef benutting van kansen achterwege om het publiek hierin te betrekken en actie te voeren? Werd juridisch alles uit de kast gehaald om deze vorm van horizonvervuiling een halt toe te roepen? Vragen die er mogelijk toe doen in de gemeenteraad van vanavond. Het moet voor ieder glashelder worden hoe het zover heeft kunnen komen. Een degelijke rapportage is dringend gewenst. Hoe dan ook moet voorkomen worden dat er meer van die windturbines langs de Vliet komen. Ook de bewoners van Park Vronesteyn (foto) zijn kwaad over die ‘zoevende propellers in de voortuin’.

Ja, er werd de laatste jaren formeel bezwaar aangetekend maar Den Haag en belanghebbenden gingen door tot aan de Raad van State. Aan betrokken inwoners en de gemeenteraad is dit op een of andere manier voorbij gegaan en kregen openlijk verzet geen kans. En toen stond de windturbine er ineens. Niemand in de buurt kon zijn ogen geloven. Dat was goed schrikken. De vraag werd gesteld of een van de rechters wel de moeite heeft genomen om de locatie te beoordelen waar ‘dat monster’, zoals omwonenden de turbomolen noemen, zou komen? Niet dat we weten. Dan zou er misschien enig begrip zijn ontstaan en meegewogen hebben in de nu voor velen overrompelende uitspraak: ‘bezwaren zijn ongegrond’.

Gisteravond was er in Leidschendam een tweede bijeenkomst waar bewoners hun ongenoegen kwijt konden over ‘dat klereding’. Gemeentebelangen, met als coördinator raadslid Hans Peter Klazenga, voerde hier het protest aan. Aan zijn oproep werd volop gehoor gegeven. De zaal van partycentrum Heijdra zat vol. Het CDA is een online petitie gestart tegen windturbines in de Vlietzone. ‘Hiermee willen wij onze bezwaren tegen de plaatsing in de Vlietzone kracht bij zetten en het college van B&W aansporen tot actie richting de gemeente Den Haag’. Eerder heeft deze partij bij het college al aangedrongen om ‘geen toestemming te verlenen voor een windturbine zo dicht bij de huizen’. Het CDA zegt dat vragen hierover niet adequaat zijn beantwoord. J. van Heiningen maakte deze foto. Rechts de Petrus en Pauluskerk in L’dam.