Opheffing buslijnen dreigt door Metropoolregio

25 januari – Van de Metropoolregio (MR) weet het grote publiek nog weinig maar stadsbestuurders juichen alvast alle kanten op. Door de MR belooft het tussen Rotterdam en Den Haag (24 gemeenten) met allerlei diensten efficiĆ«nter te gaan verlopen dan nu het geval is, ook met het openbaar vervoer. Is dat ook zo? Bij de PvdA springt het licht ineens op oranje en de partij zegt dat we moeten ‘oppassen dat busvervoer Metropoolregio niet ten koste gaat van openbaar vervoer in Leidschendam-Voorburg’.

Binnenkort worden nieuwe concessies voor het busvervoer toegekend, voor een periode van 10-15 jaar. De Metropoolregio stelt hieraan meer eisen. Zo moeten alle bussen in 2025 emissie-vrij rijden en moet er meer ‘Randstad-rail kwaliteit’ zijn. De nieuwe vervoerder moet zelf kijken hoe hij deze extra’s financiert. De PvdA denkt dat het belang van Randstad-rail verbindingen ten koste gaat van buslijnen rond de grens van het Metropoolgebied, zoals hier.

Fractievoorzitter Marjan van Giezen: ‘We horen al geluiden vanuit Rotterdam en Den Haag dat er wel 1 of 2 bussen door Leidschendam-Voorburg kunnen worden geschrapt, ten gunste van busverbindingen in de grote steden. Openbaar vervoer naar de randen van de Metropoolregio, zoals Leidschendam, moet dan maar lokaal met aanvullend – en vaak duur – lokaal vervoer worden geregeld. Maar wij hebben veel ouderen wonen, juist in deze randgebieden. Deze mensen hebben ook recht op openbaar vervoer, en moeten niet afhankelijk worden van vrijwilligersvervoer of vervoer op afroep via een smart phone, die ze vaak niet eens hebben’