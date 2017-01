Diep de grond in en bergen verzetten

26 januari – Er moeten nog veel bergen verzet worden voordat de echte bouw van het nieuwe Leidsenhage (pardon The Mall of the Netherlands) begint. Nu wordt gewerkt aan uitgraven voor de kelders en daar komt veel grond bij vrij. Er was al veel puin vrijgekomen door de sloop van de Jumbo inclusief parkeergarage. Voeg dan zand en aarde samen met steen en beton en je krijgt vanzelf een behoorlijk hoge berg die binnenkort in ladingen vrachtauto’s weer verdwijnt. En dat precies rond een lantaarnpaal die ’s morgens de bouwput verlicht. Het is nog een hele woestenij.