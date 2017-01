Wethouder Saskia Bruines naar College Den Haag

26 januari – Wethouder Saskia Bruines (D66) is voorgedragen om Ingrid van Engelshoven als wethouder in het college van Den Haag op te volgen nu zij medio februari vertrekt naar de Tweede Kamer. ‘Deze voordracht is mij een grote eer en ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat in mij wordt gesteld’, zegt Bruines. ‘Tegelijkertijd vind ik het erg jammer zo abrupt uit Leidschendam-Voorburg te vertrekken, er staan nog mooie en belangrijke onderwerpen op de agenda, die ik graag had afgerond’. De fractie en het bestuur van D66 Leidschendam-Voorburg gaan op zoek naar een opvolger. Fractievoorzitter Stefan van de Griendt: ‘Ik beschouw de vraag om Den Haag te komen dienen als een compliment voor het werk dat zij hier heeft verzet. Gelukkig blijft ze ook een beetje in de buurt. We zullen snel een plaatsvervanger van Saskia presenteren zodat het werk dat gebeuren moet door kan gaan’.