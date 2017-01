Driemaster zwaait Juf Marja uit met een traan

27 januari – Na 43 jaar als leerkracht op de Driemaster is juf Marja Roeleveld met pensioen gegaan. Juf Marja heeft veel betekend voor deze basisschool aan de Spinozalaan. In de loop van de jaren kregen vele honderden kleine Voorburgers les van haar. Het afscheid is daarom niet ongemerkt voorbijgegaan. ‘Gisteren hebben wij feestelijk, maar met een traan, afscheid genomen van haar’, zegt directeur Patty Roos. ‘De weken daaraan voorafgaand is er in de hele school gewerkt over het thema Wereld. De feestdag vond in datzelfde thema plaats. De kinderen hebben voor haar een speciale musical opgevoerd. Tussen de middag hebben ouders gezorgd voor een lunch met gerechten uit de hele wereld. Juf Marja: Bedankt!!!’ Foto Ap de Heus.