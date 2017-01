Na overwintering wachten op tewaterlating

29 januari – Als je ’s winters geen dak boven je hoofd hebt wordt het al snel naar bevind van zaken handelen. Zo ongeveer moet ook de eigenaar van dit aardige bootje gedacht hebben bij gebrek aan een stalling. Zijn blauwe Odessa, waarmee al menig kanaal en water bevaren is, moet nog even wachten voordat de tewaterlating weer kan plaatsvinden. Tot die tijd is het voor het vaartuigje overwinteren op een trailer langs de kant van de weg, zoals hier aan de Rembrandtlaan. Maar de grote vraag is natuurlijk: waarom werd dit bootje genoemd naar de havenstad in Oekra├»ne aan de Zwarte Zee? Sweet memory?