Gemeentelijk vakwerk gevraagd voor hekwerk

31 januari – Weet u het nog, die boom aan het Oosteinde die door de jaren heen schever dan scheef is gegroeid? De gemeente hielp een handje mee door deze niet om te zagen maar aan de overkant van de sloot te stutten. Veel buurtbewoners staken daarvoor de duim omhoog. Maar de onstuitbare groei van de boom begint toch op te breken. Zat er een half jaar geleden nog enige millimeters ruimte tussen boom en hekwerk, nu leunt de boom erop. Dat vraagt opnieuw vakwerk van de gemeente mogen we hopen. Wie weet wordt nieuwe ruimte gecreëerd door het hekwerk rond de bast iets aan te passen. Waar een wil is is een weg. Lang leve de schuine boom.