De Lusthof spant kroon met talent jonge dichters

Basisschool De Lusthof spande de kroon met maar liefst zeventien jonge dichters, maar ook De Vijverhof en De Parachute hadden hun best gedaan. Sophie Gernaat uit groep 6b van De Lusthof. Haar gedicht “De woorden van een beest” maakte diepe indruk op de jury. De juryvoorzitter sprak van ‘toveren met taal’. Ook de tweede prijs was voor De Lusthof, en wel voor Lieke Ullmann . De derde prijs ging naar Maren van der Wilt , uit groep 7 van De Vijverhof. De aanmoedigingsprijs was voor Amber Stoppelenburg uit groep 7 van De Parachute. Foto Charles Groeneveld.

