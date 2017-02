Eindigt huurconflict over glaswol in huisuitzetting?

4 februari – Tussen huurder en verhuurder van een woning kan het dramatisch mis gaan. Soms horen we ervan maar meestal niet. In dit geval speelt een hevig conflict over een klacht rond luchtventilatie in een flat aan de Sionsstraat. Na een (nog aan te vechten) vonnis van de rechter staan de deurwaarder, een slotenmaker en een verhuisdienst klaar om onder begeleiding van de wijkagent de woning te ontruimen. Dat zou het einde zijn van een volledig uit de hand gelopen juridisch steekspel.

Het betreft mevrouw Nora Yorukseven als huurder van Corporatie Vidomes. Bij vonnis van de Kantonrechter in Den Haag werd de huurovereenkomst ontbonden wegens een huurachterstand van inmiddels bijna 5000 euro. Die achterstand begon vorig jaar toen het betalen van de huur principieel werd stopgezet vanwege mankementen aan de woning die door haar als levensbedreigend werden ervaren; het vrijkomen van deeltjes glaswol. Yorukseven ontvluchtte de woning diverse keren om daar niet mee in aanraking te hoeven komen.

‘Ik ga geen huur betalen voor een woning met een status als dat van een kraakpand vol met kankerverwekkende stoffen’, zegt ze. Er werden al bouwkundigen en experts bijgehaald om de klachten te beoordelen. De huurcommissie werd ingeschakeld maar de grote vraag die boven deze zaak hangt is of er wel altijd op basis van correcte technische informatie geoordeeld is. Ook de rechter heeft zich volgens haar laten misleiden. De advocaat van Yorukseven wil mede daardoor herziening en bovendien dat de dreigende huisuitzetting snel ongedaan gemaakt wordt. De deurwaarder zegt evenwel dat die nieuwe procedure hem niet belet het vonnis op korte termijn toch uit te voeren.

Mevrouw Yorukseven voelt zich gemangeld en geslachtofferd. Zij zegt dat er ‘door de huurcommissie is gehandeld op basis van valse stukken’ en dat de verhuurder er belang bij heeft de klacht over kwalijke stoffen als glaswol te bagatelliseren. De ene monteur die naar de vervuilde luchtrooster in de woning is komen kijken, spreekt de ander weer tegen. Foto’s en video-opnames die Yorukseven van de vervuiling maakte moeten haar gelijk alsnog bewijzen maar de tijd daarvoor lijkt verstreken. Het lijkt er op dat alles wat fout kon gaan in deze kwestie ook fout gegaan is. Tot en met een door de verhuurder uitgebrachte dagvaarding om in december bij de rechter te verschijnen. ‘Die dagvaarding heb ik nooit gezien’, zegt ze. ‘Ik had graag bij de rechter mijn woordje willen doen’.