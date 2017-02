Begraafplaatsen worden ook bomentuinen

5 februari – De gemeente gaat verbeteringen aanbrengen op de begraafplaatsen aan de Parkweg, de Rodelaan en op Noordhey. Het moet daar aangenamer worden voor bezoekers. Asfaltpaden die in slechte staat verkeren worden vervangen door esthetisch fraai vormgegeven betonplaten. Dezelfde platen komen ook op de zijpaden van de Oosterbegraafplaats. Op beide begraafplaatsen worden verschillende struiken en bomen vervangen. De Oosterbegraafplaats krijgt bovendien een grotere variatie aan hagen. Vanwege de verscheidenheid aan bijzondere bomen krijgen de begraafplaatsen ook de functie van bomentuin. ‘Weer een mooie bijdrage in de strijd om de titel Groenste Stad van Nederland’, zegt de gemeente.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink