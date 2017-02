Meer info nodig rond proef Van Schagenstraat

6 februari – De proef met de autoloze Van Schagenstraat en het niet meer parkeren bij de Kerkbrug wordt verlengd. Volgens de gemeente is de proef positief verlopen maar er is meer tijd nodig voor aanvullend onderzoek en het betrekken van suggesties vanuit de twee locaties. Half februari worden inwoners en ondernemers door de gemeente uitgenodigd om daarover mee te denken. Het aanvullend onderzoek richt zich volgens de gemeente op een betere onderbouwing van de economische effecten.

De VVD vindt het opvallend dat de gemeente met een positieve uitkomst van de pilot komt. Uit een brief van de burgemeester blijkt dat er sprake is van een negatief oordeel bijĀ de ondernemers over de verlenging van de pilot. Het aanvullende onderzoek zal zich ook richten op de effecten voor bewoners en ondernemers. ‘Onbegrijpelijk dat de effecten niet meteen zijn meegenomen in het onderzoek, de pilot is immers inmiddels al 8 maanden onderweg!’ aldus raadslid Louise Kortman.