Wijkinitiatief: Winters evenement bij het CBS

7 februari – Op zaterdag 25 februari vindt in Park ’t Loo bij het CBS, een buurtevenement plaats onder de naam WinterWonderland. Organisatie van dit Sport & Spelfeest ligt in handen van De Groene Sportschool en de buurtbewoners. Op het programma staan activiteiten zoals koek en zopie, winterwandeling, muziek verzorgd door Pluk en Pleej, lampionnen optocht, skilattenrace, wintersportbootcamp, ontdek de natuur in het park, vuurkorven, sport en spel, een informatiemarkt voor organisaties in de wijk en kramen voor particulieren. Ook kunnen bezoekers zich laten fotograferen in een echt wintersportdecor.