Met nieuw bestuur naar viering 375 jaar Hofwijck

8 februari – Vereniging Hofwijck heeft een nieuwe voorzitter. Het is de Voorburger Harry Kortman die sinds ruim een jaar deel uit maakt van het bestuur. Kortman volgt Ad Leerintveld op, die voorzitter was sinds 1997. Met het aantreden van de nieuwe voorzitter is een volledige bestuurswisseling nu afgerond. Naast Ad Leerintveld trad ook Evert Urbanus af, sinds 1991 penningmeester. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: Harry Kortman (voorzitter), Huib Zuidervaart, wetenschapsdeskundige (vice-voorzitter), Albert Verhaar, hoofd financiën Europeana (penningmeester), Hans Buurman, adjunct-directeur Gemeentemuseum Den Haag (lid) en Arno Kuipers, collectiespecialist Koninklijke Bibliotheek (lid).

Huygens’ Hofwijck gaat verder inzetten op de profilering als buitenplaats, als schrijvershuis, als wetenschapsmuseum en als een authentieke Gouden Eeuw beleving. Tevens zal Hofwijck zich de komende jaren richten op het organiseren van grotere tentoonstellingen. Daarvoor wordt samengewerkt met musea in de regio en met Museum Swaensteyn. Dat maakt het voor de internationale toerist aan de Haagse regio nog aantrekkelijker om naar Voorburg te komen. In het najaar van 2017 presenteert Hofwijck zich met de viering van haar 375-jarig bestaan, in 2018 zal de buitenplaats zich profileren met een tentoonstelling over de Gouden Eeuw van de Vliet.