Prijzen voor 16 genomineerde sporters en 4 teams

9 februari – De namen van sporters en sportteams die genomineerd zijn voor de Sportprijs 2016 van onze gemeente zijn bekend gemaakt. Dit is gebeurd door een voor deze gelegenheid samengestelde Sportprijs-jury. Woensdag 22 februari nemen de winnaars hun prijzen in ontvangst in het gemeentehuis. De prijzen zijn bedoeld voor sporters en sportteams die het afgelopen jaar een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. Sportverenigingen zijn uitgenodigd om kandidaten hiervoor aan te leveren. Aan deze uitnodiging is goed gehoor gegeven, want er zijn veel kandidaten genomineerd.

Jeffrey de Zwaan (darts), Timmo Kranstauer (hockey), Edwin van de Graaf (scheidsrechter voetbal), Marit Bouwmeester (zeilen), Yvette van der Veen (voetbal), Liza Giezeman (hockey), Dakar-rally team Van Velsen, VCC heren 1 (cricket), Meiden D1 van Forum Sport (voetbal), Meiden E1 RKAVV (voetbal), Mark Alkema (voetbal), Tycho van Proosdij (hockey), Bas Steffens (voetbal), Bram Zonderop (atletiek), Gijs van Wijk (sporten voor gehandicapten), Wim Jansen (voetbal), Babette de Leede (cricket), Tess Niessen (hockey), Pascal Struijk (voetbal) en Michiel de Krom (tennis).